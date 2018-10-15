Вторник, 16 Октября 2018 года
00:41:28 МСК

Хакеры атаковали сайт для онлайн-голосования на выборах в Пакистане

Происшествия

Агентство баз данных и регистрации Пакистана отразило 12 тысяч хакерских атак на сайт для голосования на дополнительных выборах в Пакистане

Хакеры атаковали сайт для онлайн-голосования на выборах в Пакистане
Иллюстрация: Technosider.com

Исламабад, 15 октября 2018, 23:02 — REGNUM  В день проведения довыборов в Национальную Ассамблею (нижняя палата парламента) Пакистана 14 октября национальное Агентство баз данных и регистрации отразило 12 тысяч атак неизвестных злоумышленников на сайт для голосования граждан страны, проживающих за границей.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Агентство успешно отразило все хакерские атаки, сайт ни разу не показал сбой. Избирательная комиссия Пакистана 14 октября организовала голосование через Интернет для всех граждан страны, проживающих за границей.

Всего свой голос через атакованный сайт отдали более восьми тысяч человек. Это стало возможным благодаря усилиям Агентства баз данных и регистрации, обеспечивавшего кибербезопасность во все время голосования.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить