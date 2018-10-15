Хакеры атаковали сайт для онлайн-голосования на выборах в Пакистане

Исламабад, , 23:02 — REGNUM В день проведения довыборов в Национальную Ассамблею (нижняя палата парламента) Пакистана 14 октября национальное Агентство баз данных и регистрации отразило 12 тысяч атак неизвестных злоумышленников на сайт для голосования граждан страны, проживающих за границей.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Агентство успешно отразило все хакерские атаки, сайт ни разу не показал сбой. Избирательная комиссия Пакистана 14 октября организовала голосование через Интернет для всех граждан страны, проживающих за границей.

Всего свой голос через атакованный сайт отдали более восьми тысяч человек. Это стало возможным благодаря усилиям Агентства баз данных и регистрации, обеспечивавшего кибербезопасность во все время голосования.