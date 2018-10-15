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Родители дошкольников обвинили работника курского детсада в педофилии

Происшествия

Речь идёт о двух эпизодах возможного преступления

Железногорск, Курская область, 15 октября 2018, 19:03 — REGNUM  В городе Железногорск (Курская область) сотрудник одного из детских садов подозревается в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщил портал «Эхо недели» со ссылкой на старшего следователя Железногорского отдела СК РФ Дмитрия Чернова.

По информации издания, жалобу на мужчину 9 октября подали родители воспитанников детсада. Подозреваемого задержали в тот же день.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

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