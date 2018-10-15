Наводнение на юге Франции: тысяча жителей эвакуирована

Каркасон, Франция, , 14:43 — REGNUM Силы гражданской безопасности во Франции объявили, что тысяча жителей города Пезенс в департаменте Од была эвакуирована из-за риска прорыва дамбы, сообщает Le Figaro.

Все школы, колледжи и вузы в департаментах закрыты. Сообщение Национальной компании французских железных дорог (SNCF) прервано. Пезенс был эвакуирован. Мост в коммуне Вильгайанк через реку Од полностью разрушен.

Префектура призвала жителей Каркасона, которые живут вдоль набережной Пайчероу и бульвара Сабатье, «подняться наверх».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около восьми тысяч домашних хозяйств лишились электричества в департаментах Од и Эро из-за наводнения.

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