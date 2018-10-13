Голого флоридца арестовали за купание в соседском бассейне

Орландо, США, , 04:28 — REGNUM Жителя флоридского округа Орандж арестовали полицейские за купание в голом виде в бассейне соседки, 12 октября сообщила пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что 39-летний Брайан Мэнуоррен решил искупаться в бассейне, который находился на придомовой лужайке его соседки. Он купался голым и попал на видео, которое снимала камера безопасности. Соседка, увидев произошедшее на видео, сразу обратилась в полицию. Мэнуоррену вменяют незаконное проникновение в чужое жилище и ограбление.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября австрийская полиция задержала гражданина Украины, который 30 июля в одних трусах проник в чужое жилище в Зальцбурге. Отмечается, что злоумышленник разбил окно чужого дома и проник в него. По его словам, он просто хотел поспать.

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