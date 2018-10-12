В Мексике рухнул торговый центр, под завалами остаются люди

Монтеррей, Мексика, , 23:27 — REGNUM Жертвами обрушения трех уровней недостроенного торгового центра в мексиканском Монтеррее стали семеро человек, пятнадцать человек получили ранения, 12 октября передает агентство Associated Press.

Спасатели используют краны и газорезы для того, чтобы добраться до выживших, которые находятся под завалами.

В настоящий момент известно, что все погибшие и пострадавшие в результате крушения ТЦ являются строительными рабочими. Причины обрушения пока неизвестны.

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