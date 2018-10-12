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В Усть-Каменогорске в доме-музее произошел пожар

Происшествия

Площадь возгорания составила 80 кв. м

Усть-Каменогорск, Казахстан, 12 октября 2018, 13:07 — REGNUM  Пожарные Усть-Каменогорска ликвидировали пожар в доме-музее «Прекрасные мгновения», сообщили 12 октября в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Площадь возгорания составила 80 кв. м. Здание музея деревянное, поэтому пожар распространился по кровле быстро. В тушении пожара было задействовано семь единиц техники и 28 человек личного состава.

Пожар был ликвидирован в течение 40 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября произошло возгорание в здании национального музея Казахстана в Астане. На цокольном этаже загорелись аккумуляторные батареи. Площадь пожара составила 5 кв. м.

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