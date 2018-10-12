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Власти индийского штата Раджастхан обеспокоены новой вспышкой вируса Зика

Происшествия

Новая вспышка опасного заболевания была зарегистрирована в штате Раджастхан

Джайпур, Индия, 12 октября 2018, 20:49 — REGNUM  В индийском штате Раджастхан была зафиксирована новая вспышка вируса Зика. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», местные органы здравоохранения зарегистрировали десятки случаев заражения данной инфекцией.

В настоящий момент власти штата проводят мероприятия по поиску других зараженных. 9 октября в ходе пресс-конференции официальный представитель департамента здравоохранения правительства Раджастхана Вину Гупта заявила, что к настоящему моменту сотрудники уполномоченных организаций обследовали более 6000 семей, проживающих в Джайпуре, столице штата.

Местным властям удалось идентифицировать 450 местных жителей с симптомами вируса Зика. Почти треть из них составляют беременные женщины. Вину Гупта заверила журналистов в том, что правительство Раджастхана смогло взять ситуацию под контроль и в настоящий момент принимает все надлежащие меры по поиску и лечению заражённого населения.

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Зарубежная хроника
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