В Пакистане совершено покушение на лидера Национальной партии Белуджистана

Кветта, Пакистан, , 13:51 — REGNUM В городе Вадх (пакистанская провинция Белуджистан) группа вооруженных людей совершила нападение на резиденцию главы местной Национальной партии Белуджистана. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, сам политик, Ахтар Менгал, находился дома, когда злоумышленники попытались прорваться через пост охраны при помощи гранат и стрелкового оружия. Атака была отбита охраной резиденции, а трое предполагаемых боевиков были задержаны с оружием в руках. Руководство Национальной партии Белуджистана (Менгал) обвинила лидера другого своего крыла, Шафика Менгала, связанного с белуджскими повстанцами, в подготовке нападения.

Ахтар Менгал на своей странице в социальной сети «Твиттер» рассказал о нападении и упомянул, что ранее получил несколько угроз от «трусов». По сообщению Ахтара Менгала, он «не боится никого, кроме Аллаха». Ахтар Менгал, также являющийся депутатом Нациоанльной Ассамблеи Пакистана, возглавляет Национальную партию Белуджистана. Партия борется за большую автономию провинции мирными демократическими средствами.