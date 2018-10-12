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Пожар на электростанции компании Eskom в ЮАР: расследование началось

Происшествия

Компания Eskom начала расследование по делу о пожаре на электростанции в провинции Свободное Государство в ЮАР

Кейптаун, 12 октября 2018, 16:40 — REGNUM  10 октября компания Eskom заявила, что она начала расследование по делу о пожаре в секторе номер 5 теплоэлектростанции, находящейся в провинции ЮАР Свободное Государство.

«Мы подтверждаем, что есть пострадавшие, но на данном этапе мы не можем раскрыть все детали расследование. Первоочередной задачей руководства является обеспечение безопасности персонала в помещениях. Дополнительная информация будет объявлена сразу после ее поступления» — приводит слова представителя компании новостное агентство «African News Agency».

В последнее время компания Eskom столкнулась с волной протестов против проверок, направленных на выявление нелегального потребления электроэнергии с энергоустановок. В ходе протестов был нанесен ущерб зданиям, транспортным средствам и другому имуществу компании.

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Зарубежная хроника
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