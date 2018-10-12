Пожар на электростанции компании Eskom в ЮАР: расследование началось

Кейптаун, , 16:40 — REGNUM 10 октября компания Eskom заявила, что она начала расследование по делу о пожаре в секторе номер 5 теплоэлектростанции, находящейся в провинции ЮАР Свободное Государство.

«Мы подтверждаем, что есть пострадавшие, но на данном этапе мы не можем раскрыть все детали расследование. Первоочередной задачей руководства является обеспечение безопасности персонала в помещениях. Дополнительная информация будет объявлена сразу после ее поступления» — приводит слова представителя компании новостное агентство «African News Agency».

В последнее время компания Eskom столкнулась с волной протестов против проверок, направленных на выявление нелегального потребления электроэнергии с энергоустановок. В ходе протестов был нанесен ущерб зданиям, транспортным средствам и другому имуществу компании.