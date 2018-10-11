Четверг, 11 Октября 2018 года
23:17:29 МСК

В Северной Каролине и Виргинии из-за шторма «Майкл» начались наводнения

Происшествия

Бывший ураган, ослабевший до шторма, всё равно испытал штаты на прочность

В Северной Каролине и Виргинии из-за шторма «Майкл» начались наводнения
skeeze
Ураган

Вашингтон, 11 октября 2018, 21:34 — REGNUM  Шторм «Майкл» спровоцировал неожиданные наводнения на территориях штатов Виргиния и Северная Каролина, сообщает 11 октября Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Отмечается, что ураган «Майкл», ранее достигавший второй категории, ослабел до уровня шторма. Скорость ветра убавилась с 250 до 85 км/час.

Метеорологи считают, что в течение ближайших суток «Майкл» уйдет с территории США в сторону Атлантики и Британских островов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате урагана «Майкл» на территории штата Флорида погибли два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп ввел в штате Джорджия режим ЧП из-за урагана «Майкл»

Читайте развитие сюжета: В США из-за урагана «Майкл» отменены более 800 авиарейсов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить