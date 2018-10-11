В Северной Каролине и Виргинии из-за шторма «Майкл» начались наводнения

Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Шторм «Майкл» спровоцировал неожиданные наводнения на территориях штатов Виргиния и Северная Каролина, сообщает 11 октября Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Отмечается, что ураган «Майкл», ранее достигавший второй категории, ослабел до уровня шторма. Скорость ветра убавилась с 250 до 85 км/час.

Метеорологи считают, что в течение ближайших суток «Майкл» уйдет с территории США в сторону Атлантики и Британских островов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате урагана «Майкл» на территории штата Флорида погибли два человека.

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