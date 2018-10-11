Четверг, 11 Октября 2018 года
16:28:16 МСК

В Израиле задержали наркоторговцев кокаином через Telegram

Происшествия

Полиция Израиля провела крупномасштабную операцию по задержанию более 30 человек, причастных к торговле наркотиками

В Израиле задержали наркоторговцев кокаином через Telegram
Николай Русаков. Курильщики опиума. 1927

Иерусалим, 11 октября 2018, 15:41 — REGNUM  10 октября полиция Израиля задержала более 30 подозреваемых в торговле наркотиками. Операция по задержанию стала возможна благодаря работе секретного агента, внедрившегося в преступную группу. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

По материалам следствия, подозреваемые занимались продажей кокаина и других наркотических веществ через канал в приложении Telegram. Оперативная работа по сбору доказательств велась более полугода.

В расследовании данного дела полиции помог бывший преступник, согласившийся стать секретным агентом. За полгода агент полиции сумел наладить контакты с руководством преступной ячейки. Ввиду своего криминального прошлого сотрудник был на «хорошем счету» у наркоторговцев. За время работы он провел более 30 контрольных закупок, которые стали основанием для задержания подозреваемых.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить