Краснодарские полицейские изъяли два миллиона фальшивых рублей

Краснодар, , 10:40 — REGNUM Более двух миллионов фальшивых рублей изъяли сотрудники полиции на территории Краснодарского края с начала 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону 11 октября.

Всего с начала года зарегистрировано более 600 фактов сбыта фальшивых купюр. По свидетельству полицейских, чаще всего преступники подделывают купюры номиналом в пять тысячи рублей. Наиболее распространенный способ изготовления — на капельно-струйных и лазерных принтерах.

Полиция призывает граждан быть бдительными и проявлять внимательность при обращении с деньгами: купюры нужно проверять не отходя от кассы, сохранять чеки при обналичивании денег в банкоматах. В полиции также назвали основные признаки поддельных пятитысячных купюр: отсутствие изменения цвета герба Хабаровска с малинового на золотисто-зеленый и обратно при наклоне купюры, отчетливо обозначенные водяные знаки, неровности при прощупывании перфорации — на настоящих банкнотах такого не наблюдается.

9 октября поддельные купюры на 300 тыс. рублей, номиналом по пять тысяч рублей, полиция обнаружила у жителя Кабардино-Балкарии. А ранее в нескольких банках Ульяновска при перерасчете были найдены поддельные купюры.