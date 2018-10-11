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Житель Карачаево-Черкесии расстрелял лошадей, пасшихся на его поле

Происшествия

По факту жестокого обращения с животными организована проверка

Житель Карачаево-Черкесии расстрелял лошадей, пасшихся на его поле
Человек с ружьем

Черкесск, 11 октября 2018, 09:45 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии сельчанин расстрелял двух лошадей, которые паслись на его поле. Дикий случай произошел 9 октября на окраине станицы Исправная. В полицию обратился владелец лошадей, сообщив, что неизвестный мужчина дважды выстрелил в животных, убив одну и ранив другую лошадь.

Как выяснилось, стрельбу из нарезного охотничьего карабина открыл хозяин кукурузного поля, на которое забрели пасшиеся без присмотра чужие лошади, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе МВД по региону.

Задержанный признался в содеянном. В настоящее время проводится проверка по факту жестокого обращения с животными, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Саратове был обнародован факт истязания лошадей, которые находятся на содержании конной полиции города на территории Саратовского ипподрома. Животные находились в крайней степени истощения из-за того, что за ними не осуществлялся в полном объеме уход. МВД заключило контракт об уходе с одним из местных предпринимателей, оплатив его. Однако в итоге лошади остались без питания.

По данному факту в отношении бизнесмена, предоставлявшего в бухгалтерию городского управления МВД недостоверные акты о выполнении работ, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере».

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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