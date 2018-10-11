Четверг, 11 Октября 2018 года
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В Тихом океане объявлена угроза цунами после трех землетрясений

Происшествия

Эпицентры подземных толчков располагались от 50 до 117 километров от города Кимбе

Порт-Морсби, 11 октября 2018, 05:14 — REGNUM  У берегов Папуа — Новой Гвинеи были зарегистрированы три землетрясения, сообщает геологическая служба США.

Сообщается, что магнитуда землетрясений составила 6,3, 5,9 и 5,7. Эпицентры подземных толчков располагались от 50 до 117 километров от города Кимбе. В связи с землетрясениями была объявлена угроза цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября у побережья индонезийского острова Ява были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,0. Эпицентр землетрясения находился в море — в 189 километрах восточнее города Сурабая.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

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Землетрясения
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