Владимирская прокуратура вступилась за подозреваемого сотрудника

Владимир, , 13:00 — REGNUM Прокуратура Владимирской области отменила постановление регионального СУ СК РФ о возбуждении уголовного дела в отношении одного из сотрудников надзорного ведомства, сообщила 10 декабря пресс-служба прокуратуры. Причиной стало «грубейшее» нарушение требований уголовного-процессуального законодательства.

В пресс-службе не сообщили имя и должность сотрудника, в отношении которого было возбуждено дело. В пресс-релизе фигурирует только дата — 9 октября. Отметим, что в этот же день в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении главы прокуратуры Владимира Ильи Копытина, которого следователи заподозрили в получении взятки и в злоупотреблении должностными полномочиями.

«При принятии данного процессуального решения грубейшим образом нарушены и проигнорированы требования уголовно-процессуального законодательства. Основные выводы следствия носят только предположительный характер, а само постановление о возбуждении уголовного дела не мотивировано и противоречиво», — считают в прокуратуре.

В пресс-службе также отметили, что в основу следователи положили объяснения заинтересованных лиц, а оперативно-розыскные действия были проведены с нарушением законодательства, как и первоначальные следственные действия.

«В связи с изложенным прокурором области 9 октября руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области было внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас прокуратура направила в Следственный комитет России информацию об отмене постановления, чтобы правовую оценку решения дали на федеральном уровне

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