Владимир, , 16:52 — REGNUM Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении главного прокурора областного центра Ильи Копытина. Как сообщила 9 октября пресс-служба Следственного комитета России, прокурор Владимира подозревается в получении взятки и в злоупотреблении должностными полномочиями.

В СКР считают, что Илья Копытин, работая на постах прокурора Мурома и прокурора Владимира, «договаривался» с людьми, которые занимались незаконной коммерческой деятельностью.

«Владимир Копытин из корыстной заинтересованности вступал во внеслужебные отношения с лицами, в отношении которых обязан был принимать меры, связанные с пресечением незаконной коммерческой деятельности и осуществления прокурорского надзора», — предполагают следователи.

СКР настаивает на аресте подозреваемого. Однако в суд, который должен был определить меру пресечения, прокурор Владимира не пришел.

ИА REGNUM напоминает, что Илья Копытин был назначен на должность прокурора Владимира летом 2017 года. До этого он занимал должность Муромского городского прокурора, ранее он успел поработать в Липецкой области.