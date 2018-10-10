В Новосибирске вынесен приговор директору конного клуба, где погибли люди

Новосибирск, , 11:46 — REGNUM В Новосибирской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении владельца конного клуба «Аллюр», где в январе 2017 года в результате обрушения крыши погибли 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер, ещё двое подростков и 41-летняя женщина получили травмы. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, приговор был вынесен сегодня, 10 октября, в Новосибирском районном суде.

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Владелец клуба Игорь В. был признан виновным за «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 с. 238 УК РФ).

«Игорь В. вину по предъявленному обвинению признал полностью. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы (условно с испытательным сроком два года). Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конный клуб «Аллюр», в котором вечером 19 января 2017 года произошло обрушение крыши, располагается вблизи посёлка Новый Новосибирской области (городской округ Бердск). Следователи установили, что манеж для занятий конным был установлен самовольно. По версии следствия, крыша просто не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в манеже группу из семи человек.

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