В Подмосковье был убит рэпер Mr.Rista

Климовск, Московская область, , 02:58 — REGNUM В подмосковном Климовске в лифте было обнаружено тело рэпера Mr. Rista (Артем Ушвицкий), сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что музыкант скончался от колото-резаных ранений. По подозрениям в убийстве были задержаны двое мужчин, которые оказались приезжими из Ульяновской области. В ходе допроса они заявили, что просто хотели ограбить рэпера. В отношении задержанных заведено уголовное дело.

Напомним, Подмосковье занимает второе место в России по количеству преступлений. С января по август 2018 года количество зафиксированных преступлений равно 53 208. На первом месте находится Москва (94 140), на третьем — Краснодарский край (46 406).