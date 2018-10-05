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В Подмосковье был убит рэпер Mr.Rista

Происшествия

Злоумышленники хотели его ограбить

В Подмосковье был убит рэпер Mr.Rista
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С ножом

Климовск, Московская область, 5 октября 2018, 02:58 — REGNUM  В подмосковном Климовске в лифте было обнаружено тело рэпера Mr. Rista (Артем Ушвицкий), сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что музыкант скончался от колото-резаных ранений. По подозрениям в убийстве были задержаны двое мужчин, которые оказались приезжими из Ульяновской области. В ходе допроса они заявили, что просто хотели ограбить рэпера. В отношении задержанных заведено уголовное дело.

Напомним, Подмосковье занимает второе место в России по количеству преступлений. С января по август 2018 года количество зафиксированных преступлений равно 53 208. На первом месте находится Москва (94 140), на третьем — Краснодарский край (46 406).

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Бытовые убийства
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