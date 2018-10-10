В Индии при сходе поезда с рельсов погибли не менее семи человек

Нью-Дели, , 07:38 — REGNUM В Индии в результате схода пассажирского поезда с рельсов погибли не менее семи человек, еще несколько получили ранения, сообщает 9 октября NDTV.

По данным телеканала, инцидент произошел в районе города Рай-Барели в штате Уттар-Прадеш на севере страны. Поезд следовал из города Малда в Нью-Дели.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, не исключено, что число жертв может увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индии в результате столкновения школьного автобуса с поездом на железнодорожном переезде погибли 11 детей.

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