В Челябинской области полиция прострелила шины угнанного подростками авто

Челябинск, , 06:02 — REGNUM В Челябинской области полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить управляемый пьяными подростками автомобиль, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Задержание водителя, угнавшего автомобиль ВАЗ-2107, произошло на автодороге между Челябинском и Екатеринбургом. Сотрудник ДПС управления МВД по Сосновскому району требовал, чтобы машину остановили, но угонщик продолжал движение с превышением скорости, создавая угрозу жизни пешеходов и водителей.

«Сотрудник полиции для принудительной остановки транспортного средства произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля. В результате попадания автомашина потеряла управление и совершила съезд в кювет, где транспортное средство опрокинулось», — отметили в МВД.

Уточняется, что все, находящиеся в автомобиле, госпитализированы с травмами. Водитель помещен в СИЗО в рамках уголовного дела об угоне машины.

«Сотрудниками полиции установлено: молодые люди — жители села Долгодеревенское 2001 года рождения, один из которых ранее судим, находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в полиции.

В МВД отметили, что водителю грозит срок до 12 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа 12-летний житель Белогорска (Амурская область) в нетрезвом состоянии получил травмы после двойного ДТП на машине отчима.

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