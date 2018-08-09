Пьяный мальчик устроил аварию в Амурской области

Белогорск, Амурская область, , 12:55 — REGNUM В Амурской области подросток попал в дорожную переделку. Причем аварию 12-летний мальчик спровоцировал сам. По информации регионального управления МВД, инцидент произошёл 8 августа в Белогорске.

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Пока родителей не было дома, ребёнок решил покататься на машине, которая принадлежит отчиму. Однако с управлением Nissan Wingroad неопытный водитель не справился и въехал в стоявший на обочине Honda CR-V. Пытаясь скрыться с места ДТП, подросток совершил второе ДТП — врезался в электроопору. В результате горе-водитель получил травмы.

В правоохранительном ведомстве отметили, что за руль машины мальчик сел в нетрезвом состоянии. Ранее подросток уже состоял на профилактическом учёте в ПДН, его мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В настоящее время решается вопрос о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Печорском районе Псковской области пьяный водитель иномарки совершил наезд на трёх девочек-подростков в возрасте 13−15 лет, одна из девушек погибла на месте.