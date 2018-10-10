Пассажирам рейса Улан-Удэ – Якутск потребовалась медпомощь

Якутск, , 03:45 — REGNUM Четверо пассажиров рейса Улан-Удэ — Якутск обратились к врачу после нештатной посадки в аэропорту якутской столицы, сообщили 10 октября в пресс-службе авиакомпании «Якутия».

По данным «Якутии», в самолете, который при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, находились семь детей и 89 взрослых, пятеро из которых — члены экипажа.

«По предварительным данным, в медпункт аэропорта обратились четыре человека», — отметили в компании.

По данным пресс-службы, ЧП будет расследовать оперативно созданная комиссия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в аэропорту «Якутск» во время посадки самолет из Улан-Удэ проехал поворот и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры покинули борт по надувному трапу. После инцидента «Якутск» закрыли, а рейсы перенаправили в другой аэропорт.

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