На Кубани вынесен приговор учительнице за гибель подростка в походе

Сочи, Краснодарский край, , 13:18 — REGNUM В Сочи Краснодарского края суд вынес приговор по делу о гибели 13-летнего школьника в горах во время туристического похода. Виновной в смерти ребенка признана учительница, организовавшая этот поход, сообщила 9 октября пресс-служба СКР.

Как доказано в суде, 55-летняя женщина, учитель начальных классов средней школы, самодеятельно организовала туристический поход для группы, в которую вошли 11 детей и двое взрослых. Маршрут группы был рассчитан на четыре дня, он пролегал от поселка Гузерипль Республики Адыгея до поселка Дагомыс города Сочи. Сама женщина имела опыт подобных походов, более того, являлась инструктором детско-юношеского туризма. Но несмотря на это, она допустила нарушение целого ряда требований: не оповестила о походе сотрудников МЧС, у нее отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, их страхование от несчастного случая и приказ образовательного учреждения, документация о проведенном инструктаже по технике безопасности.

3 июля 2018 года во время прохождения маршрута в районе Бабук-Аула 13-летний мальчик отклонился от маршрута и пропал. Нашли тело мальчика лишь на десятые сутки после пропажи. Причиной смерти стал перелом лобной и затылочной кости с кровоизлиянием, полученный в результате падения с высоты.

Учитель полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к наказанию в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.