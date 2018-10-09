Пьяный пассажир «сражался с пингвинами» в метро и разбил семь плафонов

Москва, , 03:22 — REGNUM В столичной подземке пассажир в нетрезвом состоянии начал разбивать плафоны вдоль эскалаторов, приняв их за пингвинов, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел на станции «Таганская» Кольцевой линии около полуночи. Подозрительный пассажир был обнаружен одним из полицейских, который совершал обход по станции. До момента задержания буйный пассажир успел разбить семь плафонов на балюстраде эскалатора, которых принял за пингвинов.

Сообщается, что после задержания пассажир признал свою вину и выразил готовность возместить ущерб, нанесенный московскому метрополитену. Отмечается, что общая сумма ущерба составляет 21 тысячу рублей.