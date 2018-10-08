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В Греции пьяный водитель въехал в парламент

Происшествия

Инцидент не повлиял на работу законодателей

Афины , 8 октября 2018, 21:44 — REGNUM  Полиция Афин задержала пьяного водителя, который на полной скорости въехал на территорию греческого парламента, 8 октября передает агентство Associated Press.

Полицейские попытались остановить водителя на автомагистрали, где он «показывал непристойные жесты». Дебошир не стал останавливаться — он рванул в центр Афин и остановился только тогда, когда пробил заграждение у парламента и въехал во внутренний двор.

Сообщается, что пьяница за рулем получил незначительные травмы в результате тарана ограждения. Кроме самого дебошира, никто не пострадал. Инцидент не повлиял на работу греческого парламента.

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