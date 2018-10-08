Судимый за пьяное вождение глава села в Якутии вновь сел за руль нетрезвым

Якутск, , 11:34 — REGNUM Главе села Ынахсыт в Нюрбинского района Якутии не помогло наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ, получив права после лишения за нетрезвое вождение, руководитель муниципалитета снова сел за руль после употребления спиртных напитков.

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Повторное совершение правонарушения глава Нюрбинского района допустил в августе 2018 года. Спиртное он употреблял в машине вместе с другом. Когда автомобиль с руководителем муниципалитета за рулём был остановлен, тот отказался пройти медицинское освидетельствование.

Ранее мужчина лишался прав в апреле 2016 года — на 1,5 года со штрафом в 30 тыс. рублей. Тогда глава района в Якутии также управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большой резонанс в республике вызвало дело депутата Госсобрания Якутии Николая Румянцева, который, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил троих пешеходов. Один из мужчин тогда погиб, у него остались трое несовершеннолетних детей. Жители региона тогда опасались, что, благодаря своим связям, народный избранник избежит наказания, но расследование его дела завершено и уже передано в суд.

«С 2012 по 2017 год Николай Румянцев семь раз был уличён в том, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и тридцать раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости», — в том числе говорится в обвинительном заключении в отношении него.

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