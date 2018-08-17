Расследование дела о пьяном ДТП депутата Якутии завершено и передано в суд

Якутск, , 07:11 — REGNUM Переданы в суд материалы расследования по делу депутата Госсобрания Якутии Николая Румянцева, обвиняемого в совершении ДТП в нетрезвом состоянии, которое повлекло смерть человека. Сам депутат уверял, что спиртные напитки не употреблял, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

Читайте также: «Бел и пушист»: Пьяный депутат Якутии задавил людей из-за дождя и темноты?

Наезд на троих пешеходов Николай Румянцев совершил на автодороге «НАМ» 7 сентября 2017 года, один из мужчин погиб на месте ДТП. Следствием собраны неопровержимые доказательства того, что депутат находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а люди, которых он задавил, стояли на обочине дороги. Однако депутат вину в совершении преступления признал частично и уверяет, что спиртные напитки не употреблял, а потерпевшие стояли посередине проезжей части.

При этом с 2012 по 2017 год Николай Румянцев семь раз был уличён в том, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и тридцать раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. В связи с этим следственный комитет внёс в адрес главы администрации Якутска, Госсобрания республики и регионального управления МВД представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Читайте также: Расследование ДТП по вине пьяного депутата Якутии просят проконтролировать

Как сообщало ИА REGNUM, у погибшего в совершённом пьяным депутатом ДТП Луиса Сивцева осталось трое несовершеннолетних детей. Ещё двое якутян, которых задавил Румянцев, были госпитализированы с различными травмами.

Сам депутат считает, что причиной аварии стало не то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (что подтверждено результатами медосвидетельствования), а темнота на дороге и дождь.

«Окажется в итоге всё наоборот: пешеходы были пьяны, сами бросились под машину, у погибшего в кармане была суицидальная записка, а депутат Румянцев был трезв, бел и пушист», — высказывали якутяне опасения в соцсетях.

Читайте также: В Якутии депутат, сбивший троих пешеходов, помещён под домашний арест