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Взрыв в жилом доме в столице Молдавии: несколько квартир разрушены

Происшествия

Есть жертвы

Взрыв в жилом доме в столице Молдавии: несколько квартир разрушены
Jekader
Полиция Молдовы

Кишинёв, 6 октября 2018, 23:56 — REGNUM  В столице Молдавии Кишиневе произошел мощный взрыв в жилом доме. Как передает ИА REGNUM, несколько квартир полностью разрушены, жители еще нескольких квартир оказались заблокированы.

Как сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям МВД, на месте работают спасатели и пожарные, движение по прилегающим улицам перекрыто. Остается опасность обрушения уцелевших частей здания.

СМИ отмечают, что здание, где произошел взрыв, не подключено к газоснабжению. По данным очевидцев, в результате взрыва есть тяжело раненые и вероятно погибшие. Официальной информации о погибших пока нет.

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