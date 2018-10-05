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Боевики в Афганистане используют для пропаганды части тел

Происшествия

В округе Гармасир провинции Гильменд оторванные взрывом ступни вывешены для открытого обозрения

Боевики в Афганистане используют для пропаганды части тел
Банды исламистов

провинция Гильменд, Афганистан, 5 октября 2018, 17:37 — REGNUM  4 октября вышло сообщение пресс-центра операции НАТО в Афганистане «Решительная поддержка». Согласно сообщению, в бою был убит один американский военнослужащий.

Сегодня, 5 октября, в открытом доступе в интернете появились фотографии оторванных взрывом ступней, которые были вывешены для открытого обозрения в округе Гармасир афганской провинции Гильменд. Это сделали сторонники движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подобная акция — это уже не первый случай в их практике воздействия на окружающих. И ранее боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывешивали тела и части тел убитых военнослужащих в афганских населенных пунктах.

Что касается данного случая, то боевики утверждают, что это части тела двух американских военных, чей бронеавтомобиль был подорван 4 октября на самодельном фугасе. Пока военное командование США не подтверждает, что речь идет об одном и том же случае.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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