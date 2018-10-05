В Петербурге задержана женщина, угрожавшая взрывом автобуса в Таллин

Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Сотрудники полиции на автовокзале Петербурга задержали женщину, которая сделала ложное сообщение о «заминировании» рейсового автобуса Санкт-Петербург — Таллин. Из-за ее преступных действий пришлось временно прервать международный рейс автобуса компании Lux Express вечером 4 октября.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение об угрозе теракта поступило в 18:52 мск на телефон автобусной компании. Звонившая сообщила о «заминировании» автобуса, который уже отправился с петербургского автовокзала.

Автобус был срочно остановлен.

«Проведенным осмотром взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. С 19:10 до 19:20 проводилась временная эвакуация пассажиров, эвакуировано 25 человек», — отметили в полиции Петербурга.

Злоумышленница, звонившая с мобильного телефона, задержана. Ею оказалась менеджер коммерческого предприятия, 1992 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.