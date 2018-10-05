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В Ростовской области осуждён виновник смертельного ДТП на трассе М-4 «Дон»

Происшествия

В Аксае погибли четыре человека

Ростов-на-Дону, 5 октября 2018, 08:24 — REGNUM  В Ростовской области осуждён водитель, по чьей вине погибли четыре человека. Мужчина проведёт четыре года в колонии-поселении. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Смертельная авария, в которой погибли трое детей, произошла ранним утром 2 июня 2018 года. Водитель грузовика не выдержал дистанцию, столкнулся с автомобилем, ехавшим впереди. Большегруз выбросило на полосу встречного движения, где он врезался с легковой машиной. Находившиеся в ней водитель и трое детей погибли.

В отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырёх человек»). Приговором Аксайского районного суда водитель признан виновным в совершении преступления.

Помимо лишения свободы мужчине запрещено садиться за руль в течение трёх лет.

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Дорожно-транспортные происшествия
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