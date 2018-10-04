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Кубань: Пострадавшим от банды Цапка не удалось взыскать 130 млн рублей

Происшествия

Иск от 18 пострадавших был направлен к вдове глава банды

Краснодар, 4 октября 2018, 16:05 — REGNUM  Октябрьский районный суд Краснодара отказал в удовлетворении иска потерпевших по делу банды Цапка к вдове лидера банды. Решение вынесено 4 октября. 18 пострадавших от действий группировки требовали компенсацию морального вреда на общую сумму в 130 млн рублей.

По информации «Коммерсантъ-Кубань», в иске потерпевшие пытались взыскать компенсации морального вреда с четырех членов ОПГ.

«Получить с них компенсации возможно только путем обращения взыскания на арестованные деньги, которые находятся на счете Анжелы-Марии Цапок, и которые мы считаем активом банды», — заявлял представитель потерпевших Максим Кошелев.

Как сообщало ИА REGNUM, банда Цапков действовала в станице Кущевская с 1998 по 2010 годы. На счету группировки, по данным следствия, не менее 19 убийств, в том числе — массовое убийство 12 человек в доме местного фермера. Лидер банды Сергей Цапок в 2013 году был приговорен к пожизненному заключению, в 2014 году он скончался в тюрьме.

Чуть ранее стало известно, что вдова Сергея Цапка отказалась от иска с требованием снять арест с $6 млн на ее счете.

Читайте ранее в этом сюжете: Вдова Цапка отказалась от иска на снятие ареста с $6 млн

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Массовое убийство на Кубани
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