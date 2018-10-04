В Кузбассе пресекли нелегальную добычу угля почти на 500 млн рублей

Кемерово, , 10:39 — REGNUM В Кемеровской области сотрудники транспортной полиции пресекли транспортировку по Западно-Сибирской железной дороге нелегально добытого угля на сумму 491 млн рублей, сообщает 4 октября пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, по железной дороге осуществлялась перевозка угля, нелегально добытого на одном из разрезов Новокузнецкого района, принадлежащем одной коммерческой организации.

В ходе спецоперации выяснилось, что добыча угля на разрезе осуществляется за границами горного отвода. Площадь, захваченная нелегальной выработкой, составила более 19 гектаров с нарушением лицензионных границ на 425 метров.

Тахеометрической экспертизой установлено, что объем нелегально добытого угля составляет более 239 тыс. тонн на сумму порядка 491 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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