На юге Москвы эвакуировали воспитанников детского сада

Москва, , 10:37 — REGNUM Около 70 детей эвакуированы из детского сада в районе Сумского проезда в Москве. Об этом 2 октября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

В детском дошкольном учреждении произошло короткое замыкание, детей вывели, опасаясь пожара. Возгорания не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле произошел пожар на крыше одной из школ в районе Тверской улицы в Москве. Густой черный дым окутал целый квартал, пострадавших не было.

В апреле более 450 человек были эвакуированы из-за пожара в школе № 1574, расположенной в центре Москвы. Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в пищеблоке.

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