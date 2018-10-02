Флоридец пытался застрелить кошку из арбалета

Орландо, США, , 05:30 — REGNUM Полиция штата Флорида (США) арестовала мужчину, пытавшегося застрелить соседскую кошку из арбалета, сообщает WFTX.

Сообщается, что правоохранители прибыли к дому в Бонита-Спрингс по сообщению о жестком обращении с животными. Владелец кошки Дори Лоприоре заявила, что обнаружила стрелу в животе одного из своих питомцев. После долгого расследования, полицейские нашли доказательства причастности соседа потерпевшей — 65-летнего Марка Баррета Хэмела.

Во время обыска у него был обнаружен мини-арбалет и набор стрел, похожих на ту, которой было ранено животное. Также при обыске у Хэмела было найдено большое количество марихуаны, в том числе приготовленной для употребления в пищу.

«У него хватило духу выслеживать невинных кошек. Теперь он сидит за решеткой, где ему и место. Давайте я скажу прямо: мы никогда не потерпим любого негуманного отношения к животным в нашей области. Я рад, что наши следователи хорошо потрудились, чтобы выследить преступника», — заявил шериф Кармин Марсено.

Кошка Дэйзи идет на поправку в больнице для животных. По словам хозяйки, питомца скоро разрешат забрать домой.

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