Вторник, 2 Октября 2018 года
06:49:55 МСК

Флоридец пытался застрелить кошку из арбалета

Происшествия

Кошка Дэйзи идет на поправку

Флоридец пытался застрелить кошку из арбалета
Арбалет

Орландо, США, 2 октября 2018, 05:30 — REGNUM  Полиция штата Флорида (США) арестовала мужчину, пытавшегося застрелить соседскую кошку из арбалета, сообщает WFTX.

Сообщается, что правоохранители прибыли к дому в Бонита-Спрингс по сообщению о жестком обращении с животными. Владелец кошки Дори Лоприоре заявила, что обнаружила стрелу в животе одного из своих питомцев. После долгого расследования, полицейские нашли доказательства причастности соседа потерпевшей — 65-летнего Марка Баррета Хэмела.

Во время обыска у него был обнаружен мини-арбалет и набор стрел, похожих на ту, которой было ранено животное. Также при обыске у Хэмела было найдено большое количество марихуаны, в том числе приготовленной для употребления в пищу.

«У него хватило духу выслеживать невинных кошек. Теперь он сидит за решеткой, где ему и место. Давайте я скажу прямо: мы никогда не потерпим любого негуманного отношения к животным в нашей области. Я рад, что наши следователи хорошо потрудились, чтобы выследить преступника», — заявил шериф Кармин Марсено.

Кошка Дэйзи идет на поправку в больнице для животных. По словам хозяйки, питомца скоро разрешат забрать домой.

Читайте развитие сюжета: Полиция арестовала флоридца за попытки покусать собаку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Жестокое обращение с животными и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить