У Обводного канала в Петербурге стокнулись бетономешалка и автобус

Санкт-Петербург, , 03:22 — REGNUM Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и бетономешалки произошло на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН-ТВ.

Помимо автобуса и бетономешалки в ДТП столкнулись еще несколько легковых автомобилей. Информации о пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Ломоносовском районе Ленинградской области бетономешалка опрокинулась на два легковых автомобиля, двигавшихся по встречной полосе. В результате ДТП один человек погиб, один получил травмы.

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