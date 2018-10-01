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Семь человек погибли при беспорядках в гватемальской тюрьме

Происшествия

Беспорядки начались с драки между заключенными

Семь человек погибли при беспорядках в гватемальской тюрьме
Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция
Бунт в тюрьме

Гватемала, 1 октября 2018, 05:18 — REGNUM  В тюрьме строгого режима в Гватемале произошли беспорядки, в результате которых погибли семеро заключенных, сообщает Reuters.

По данным представителя исправительного учреждения, беспорядки начались с драки между заключенными. Отмечается, что в настоящее время администрация тюрьмы держит ситуацию под контролем. Никто из тюремной администрации и охраны не пострадал.

В результате беспорядков, семеро заключенных погибли от огнестрельных ранений, еще четыре были госпитализированы. В настоящее время неизвестно, что послужило причиной драки.

При предыдущих беспорядках в этой тюрьме, которые произошли в июле 2013 года, погибли 12 заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2015 года в одной из гватемальских тюрем произошел бунт. Отмечается, что заключенные были вооружены автоматами калашникова, поэтому для усмирения взбунтовавшихся пришлось задействовать несколько отрядов военнослужащих. В результате происшествия погибли шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Бунт в тюрьме Гватемалы: погибли 6 человек

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Происшествия в местах лишения свободы
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