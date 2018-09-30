Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции

Анкара, , 16:48 — REGNUM Лодка, на борту которой находились нелегальные мигранты, затонула у берегов Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в воскресенье, 30 сентября, у берегов района Энез (провинция Эдирне).

«Команды береговой охраны обнаружили тела пяти человек», — передает вещатель.

В настоящее время поисково-спасательные работы в районе инцидента продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2018 г. в Эгейском море также затонула лодка с мигрантами. ЧП произошло у берегов района Кушадасы турецкой провинции Айдын. Тогда, в результате инцидента погибли семеро детей и две женщины.

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