Осы испортили школьный спортивный забег в Канаде

Камлупс, Канада, , 04:04 — REGNUM Более 130 учащихся начальной школы в Канаде пострадали от укусов ос во время спортивного забега, сообщает телеканал Global News.

Как заявила директор школы Коллин Тополовец, один из участников забега наступил на осиное гнездо, что разозлило насекомых. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и пожарные.

Сообщается, что после инцидента всех детей осмотрели медики. У некоторых наблюдалась аллергическая реакция и их пришлось госпитализировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа из-за нашествия около 20 тысяч пчел на палатку с хот-догами в Нью-Йорке пришлось перекрыть площадь Таймс-сквер, чтобы насекомые не покусали прохожих. Сотрудники полиции в специальных костюмах собирали пчел и перевозили их в безопасное место. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке из-за нашествия пчел перекрыли Таймс-сквер