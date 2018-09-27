Четверг, 27 Сентября 2018 года
19:11:11 МСК

Шестеро уральцев обчистили банки на 10 млн рублей

Происшествия

Оформив на подставных лиц более 140 кредитных договоров

Шестеро уральцев обчистили банки на 10 млн рублей
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Ограбление банка

Екатеринбург, 27 сентября 2018, 17:46 — REGNUM  В Екатеринбурге осуждены шестеро граждан, обвинявшихся в обмане банков. Махинации были совершены с декабря 2014 по март 2015 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении МВД.

В преступную группу входили четверо мужчин и две женщины. Приговор по материалам полиции вынес Орджоникидзевский районный суд. Судья установила, что подсудимые оформляли кредиты по копиям чужих документов.

Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых отмечает, что от подсудимых пострадало пять банков, было оформлено более 140 договоров на сумму примерно 10 млн рублей.

В итоге Екатерина К. получила 7 лет колонии, Константин Ж. — 5 лет, а Ярослав И. — 5 лет и 6 месяцев. Екатерина Х. приговорена к 7 годам 6 месяцам, Роман Ш. — к 5 годам, а Александр А. — к 5 годам 6 месяцам.

Приговор пока не вступил в силу. У осуждённых есть возможность его обжаловать.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить