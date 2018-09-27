Одесситка ограбила банк в первый день работы кассиром

Одесса, Украина, , 14:49 — REGNUM Жительница Одессы устроилась на работу в банк и похитила деньги, едва окончив стажировку. Об этом 27 сентября сообщает УНИАН.

Злоумышленница отреагировала на вакансию в одной из финансовых организаций. Она связалась с работодателем по новому мобильному номеру и прошла собеседование под чужой фамилией.

Четыре дня длилась стажировка, во время которой за девушкой наблюдали опытные сотрудники банка. В первый же день самостоятельной работы кассир присвоила 100 тыс. гривен и скрылась.

Злоумышленницу задержали 26 сентября. Она призналась, что потратила деньги на гаджеты и погашение долгов. Оказалось, что 24-летняя девушка уже не раз привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. По факту кражи денег возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, крупное ограбление банка произошло на Украине осенью 2017 года. Из депозитных ячеек одного из банков в Киеве неизвестные похитили около $350 тыс. и килограмм золота в слитках.

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