В Киеве неизвестные украли $350000 и килограмм золота из банковских ячеек

Киев, , 18:58 — REGNUM Неизвестные похитили около $350 тысяч из депозитных ячеек одного из банков в Киеве. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Злоумышленники похитили около $350 тысяч долларов США и килограмм золота в слитках с депозитных ячеек финансового учреждения. По предварительной информации, в группе «работает» как минимум три человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителям известно как минимум о трёх преступлениях, к которым причастны эти же злоумышленники.

Так, в начале октября в полицию поступило сообщение от 54-летнего предпринимателя об исчезновении вещей и денег из кассы одного из банков в Подольском районе Киева. Позднее к правоохранителям с аналогичными заявлениями обратились два жителя Киева и Киевской области.

В ходе расследования было установлено, что к преступлениям причастны трое мужчин, которые снимали банковские ячейки на фальшивые паспорта со вклеенными в документы личными фотографиями.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения преступников за вознаграждение.