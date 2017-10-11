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В Киеве неизвестные украли $350000 и килограмм золота из банковских ячеек

Происшествия

Жертвами злоумышленников стали несколько человек

В Киеве неизвестные украли $350000 и килограмм золота из банковских ячеек
Jason Baker
Ограбление банка

Киев, 11 октября 2017, 18:58 — REGNUM  Неизвестные похитили около $350 тысяч из депозитных ячеек одного из банков в Киеве. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Злоумышленники похитили около $350 тысяч долларов США и килограмм золота в слитках с депозитных ячеек финансового учреждения. По предварительной информации, в группе «работает» как минимум три человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителям известно как минимум о трёх преступлениях, к которым причастны эти же злоумышленники.

Так, в начале октября в полицию поступило сообщение от 54-летнего предпринимателя об исчезновении вещей и денег из кассы одного из банков в Подольском районе Киева. Позднее к правоохранителям с аналогичными заявлениями обратились два жителя Киева и Киевской области.

В ходе расследования было установлено, что к преступлениям причастны трое мужчин, которые снимали банковские ячейки на фальшивые паспорта со вклеенными в документы личными фотографиями.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения преступников за вознаграждение.

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Ограбления банков и инкассаторов