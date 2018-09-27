СК начал проверку после гибели мужчины под колесами поезда в Подмосковье

Воскресенск, Московская область, , 11:56 — REGNUM Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины под колесами поезда в Московской области, сообщает пресс-служба Московского следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, утром 27 сентября около платформы Радуга Московской железной дороги поезд «Орск — Москва» смертельно травмировал мужчину.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, в настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии женщина погибла под колесами грузового поезда, еще двое мужчин пострадали.

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