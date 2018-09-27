В Петербурге подтопило причалы, на автомобили падают деревья и знаки

Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM В Петербурге сохраняется штормовая погода, порывы западного и северо-западного ветра достигают 23 метров в секунду. В ночь на 27 сентября это привело к подтоплению прибрежных конструкций, а автомобилисты жалуются на падения деревьев и дорожных конструкций.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, из-за подъема воды в Неве выше ординара, произошедшего в ночь на четверг, подтоплений жилых домов, зданий и сооружений, представляющих культурную и социальную значимость, удалось избежать.

«Наблюдается подтопление пирсов и причалов, расположенных ниже уровня проезжей части», — отметили в спасательном ведомстве.

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В группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» в соцсети «ВКонтакте» пользователи сообщают о последствиях сильного ветра.

Например, дерево упало на проспекте Королева, 34, повредив сразу два автомобиля. Аналогичная ситуация — во дворе дома 28 по Искровскому проспекту. На Кронверкской улице упавший дорожный знак разбил стекло припаркованному автомобилю. Чуть больше повезло владельцам машин на Петровской набережной: их всего лишь накрыло тканевой сеткой, сорванной ветром с одного из ремонтируемых зданий.

Добавим, что 27 сентября в Санкт-Петербурге вновь ожидаются дожди, местами сильные. Температура +10−12 градусов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, затворы дамбы в Финском заливе к утру были открыты, судоходство возобновлено, однако угроза наводнения сохраняется.

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