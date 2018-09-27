В Китае казнен убийца девятерых школьников

Мичи, Китай, , 10:55 — REGNUM 27 сентября в Китае приведен в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, убившего девятерых школьников, пишет газета Kleine Zeitung.

Казнь 28-летнего преступника состоялась ранним утром. Осужденный не оспаривал свой приговор, вынесенный в июле этого года судом в городе Мичи (провинция Шэньси)

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля 2018 года мужчина убил холодным оружием 9 школьников, возвращавшихся домой после занятий, еще десять детей получили ранения.

На злодеяние мужчину подвигло недовольство жизненными обстоятельствами, а также ненависть к школьникам — в его школьные годы он подвергался издевательствам со стороны других учеников.

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