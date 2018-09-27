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Налет ВВС привел к гибели 14 детей, виновно НАТО или власти Афганистана?

Происшествия

В общей сложности погиб 21 человек

Кабул, 27 сентября 2018, 08:02 — REGNUM  Миссия ООН по содействию Афганистану опубликовало отчет, в котором рассказала о гибели 21 мирных граждан во время авиаударов, сообщает 27 сентября Al Jazeera.

Два не связанных между собой авианалета привели к гибели 21 человека, среди которых были 14 детей. Ответственность за преступление лежит либо на авиации Афганистана, либо на авиации стран НАТО.

Напомним, в Афганистане продолжается внутренний конфликт: правительство страны ведет борьбу с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Противостояние продолжается уже много лет и до сих пор не выявило победителя.

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США проигрывают Афганистан
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