Налет ВВС привел к гибели 14 детей, виновно НАТО или власти Афганистана?

Кабул, , 08:02 — REGNUM Миссия ООН по содействию Афганистану опубликовало отчет, в котором рассказала о гибели 21 мирных граждан во время авиаударов, сообщает 27 сентября Al Jazeera.

Два не связанных между собой авианалета привели к гибели 21 человека, среди которых были 14 детей. Ответственность за преступление лежит либо на авиации Афганистана, либо на авиации стран НАТО.

Напомним, в Афганистане продолжается внутренний конфликт: правительство страны ведет борьбу с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Противостояние продолжается уже много лет и до сих пор не выявило победителя.

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