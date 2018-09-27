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В иранском морге ожил младенец, считавшийся мертвым

Происшествия

Родители ребенка были ошеломлены чудом

Тегеран, 27 сентября 2018, 06:04 — REGNUM  В Иране шестимесячный ребенок, ранее считавшийся мертвым, «ожил» в морге во время ритуального омовения, сообщает иранское агентство ИРНА.

Сообщается, что в городе Урмия врачи после осмотра младенца не обнаружили признаков жизни и констатировали смерть ребенка. Тело было направлено в морг, однако во время подготовки к похоронам, в частности во время ритуала омовения, ребенок подал признаки жизни. Родители ребенка были ошеломлены чудом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Южно-Африканской Республике сотрудники морга обнаружили живую женщину, которая была признана умершей. Женщина пострадала в дорожно-транспортном происшествии, и врачи констатировали ее смерть. Однако после доставки тела в морг оказалось, что женщина подает признаки жизни.

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Зарубежная хроника. Происшествия
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