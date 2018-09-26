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Мать короля Бельгии Филиппа перенесла инсульт — СМИ

Происшествия

Супруга отреченного короля Альберта II Паола давно имела проблемы с сердцем

Мать короля Бельгии Филиппа перенесла инсульт — СМИ
Prashanthsaddala
Мозг после инсульта

Брюссель, 26 сентября 2018, 15:59 — REGNUM  Мать короля Бельгии Филиппа Паола перенесла инсульт в Венеции, сообщили 26 сентября бельгийские средства массовой информации.

Королевский дом ограничился сообщением о том, что Паола вернулась в Бельгию из-за проблем со здоровьем для медицинского обследования.

81-летняя супруга отреченного короля Бельгии Альберта II уже имела серьезные проблемы со здоровьем. В феврале она перенесла перелом бедра, а в 2015 году королевский дом заявлял, что Паола страдает сердечной аритмией и нуждается в полном покое.

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