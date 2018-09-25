В Казахстане убита корреспондент новостного портала Nur

Астана, , 15:04 — REGNUM Полиция Казахстана приняла меры по задержанию подозреваемого в убийстве корреспондента новостного портала Nur. kz Ирины Бекетовой, сообщили 25 сентября в пресс-службе департамента внутренних дел (ДВД) Астаны.

Полицейские подозревают 34-летнего жителя Астаны в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Полиция проводит досудебное расследование. Назначены также необходимые экспертизы.

Напомним, 21 июля в Актюбинске был убит член команды КВН Данияр Алимбаев. Потерпевший получил ножевое ранение в ногу и скончался в больнице от потери крови. 19 июля в Алма-Ате был убит известный казахстанский фигурист Денис Тен.

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