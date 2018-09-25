У пропавших в Якутии геологов могла сломаться радиостанция: МЧС

Якутск, , 11:10 — REGNUM МЧС Якутии проводит авиаразведку тайги в Булунском районе Якутии в поисках четырёх членов геологической экспедиции. Начать поиски людей ведомство по чрезвычайным ситуациям уговорили родственники геологов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Якутии пропала группа геологов: спасательную операцию не начинают

В пресс-службе МЧС пояснили, что на связь экспедиция не выходит с 12 сентября. Возможной причиной отсутствия связи с геологической группой в ведомстве назвали поломку радиостанции. Ищут людей 4 спасателя, к поисковой операции привлечён самолёт Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой начать поиски геологов в МЧС и Службу спасения республики обратились их родственники. Они также написали заявления в полицию о пропаже людей и беспокоятся, что отсрочка спасательной операции может быть фатальной.

Руководитель предприятия «Гранит», который направлял группу на разведочные работы, высказывал мнение, что повода для паники нет.

«В понедельник, если никаких данных не появится, группа спасателей отправится в Тикси, — пояснил он. — МЧС не занимается поисками геологов. Там не считают эту ситуацию экстремальной и чрезвычайной. Они реагируют только при конкретной ситуации опасности. Почему мы не беспокоимся? Потому что мужчины подготовленные, опытные. Мы прорабатывали с ними все ситуации, в том числе и эту. Согласно инструктажу, они должны оставаться на месте и ждать помощи».